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Авторы игры по «Сказкам старой Руси» показали боевую систему

Авторы игры по «Сказкам старой Руси» показали боевую систему
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Российская игровая студия 1С Game Studios представила новый трейлер игры «Сказки Старой Руси» по вселенной Романа Папсуева. В нём авторы тайтла продемонстрировали боевую систему.

Видео доступно на YouTube-канале 1C Game Studios. Права на видео принадлежат 1C Game Studios.

В ролике Василиса Премудрая вступает в сражение с живущим на болотах монстром. Боёвка будет основана на использовании различных карт атаки и защиты — подобная система была реализована в «Чёрной книге».

К сожалению, ролик ограничен 37 секундами, поэтому полную версию схватки увидеть не удастся. Вероятно, более подробное видео 1С Game Studios покажет ближе к выходу игры.

Релиз первой игры серии «Сказки старой Руси» должен состояться в 2024 году. Точная дата пока не раскрывается.

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