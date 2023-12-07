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Вышел финал первого сезона сериала «Отмороженные»

Вышел финал первого сезона сериала «Отмороженные»
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7 декабря состоялась премьера финальных эпизодов первого сезона сериала «Отмороженные». Напомним, криминальное шоу рассказывает о четырёх бандитах из конца девяностых: Филе, Чаке, Вжике и Массе.

По сюжету в один из дней герои приезжают выбивать из должника деньги, но случайно попадают в криокамеру и оказываются в 2022 году. Теперь друзья должны найти себя в новом непонятном мире и отомстить бывшему боссу.

Главные роли исполнили Влад Коноплёв, Денис Васильев, Ярослав Заргаров, Савелий Наумов, Ян Цапник, Светлана Иванова и Эмилия Спивак. Режиссёром «Отмороженных» выступила Аня Мирохина.

О продлении «Отмороженных» на второй сезон авторы пока ничего не говорили. На «Кинопоиске» шоу получило от зрителей 8 баллов из 10.

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