1600 звёздного нефрита в Honkai Star Rail бесплатно получат игроки за победу на TGA 2023

Студия HoYoverse подарит игрокам в Honkai: Star Rail донатную валюту в честь победы на премии The Game Awards 2023 в номинации «Лучшая мобильная игра».

C 9 декабря 0:00 (время сервера) все игроки 4 уровня и выше смогут бесплатно получить 1 600 звёздного нефрита — это 10 «прыжков». за которые можно гарантированно получить 4-звёздочного персонажа или оружие. Награда будет доступна на внутриигровой почте до конца версии 1.5, то есть до 27 декабря.

До этого же дня в HSR можно будет получить 800 нефрита за премии от Google и Apple. Если вы ещё не забрали свою награду. это можно сделать во вкладке игровой почты на правой панели в основном меню игры.

В своей номинации на TGA 2023 Honkai: Star Rail опередила Final Fantasy 7: Ever Crisis, Hello Kitty Island Adventure, Monster Hunter Now и Terra Nil.