Якутская The Day Before вошла в топ-3 худших игр Steam

7 декабря после многочисленных переносов шутер The Day Before от якутской студии Fntastic добрался до раннего доступа Steam. Критики и рядовые геймеры встретили тайтл ужасно — игра имеет только 15% положительных отзывов на основе почти 11 тыс. рецензий.

В Steam у шутера «крайне отрицательные» оценки. The Day Before понадобилось около суток, чтобы войти в топ-3 худших игр цифрового магазина. Ещё печальнее дела обстоят только у Overwatch 2 и War of the Three Kingdoms.

Пользователи ругают проект якутской студии за отвратительную оптимизацию, невозможность подключиться к серверам и огромное количество багов. Геймеры обвиняют разработчиков в обмане, отмечая, что The Day Before совсем не та игра, которую рекламировали.

На данный момент представители Fntastic никак ситуацию не прокомментировали.