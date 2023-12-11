Организация по защите прав животных назвала Джеймса Ганна человеком 2023 года

Организация PETA, защищающая права животных, назвала режиссёра Джеймса Ганна лучшим человеком 2023 года. Об этом она объявила на своём сайте.

Особенно сильно организация оценила фрагмент из «Стражей Галактики 3», в котором Ганн показал жуткие эксперименты над животными и таким образом показал проблему на большом экране.

Джеймс Ганн признан человеком года за использование впечатляющих и потрясающе хорошо обработанных CGI-животных, чтобы вдохновить десятки миллионов кинозрителей, которые пошли в кинотеатры, проявить сострадание к миллионам животных, убитых экспериментаторами в лабораториях.

По словам представителей PETA, постановщик показал, что он действительно готов защищать животных и поддерживать их во всём.