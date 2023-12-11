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Организация по защите прав животных назвала Джеймса Ганна человеком 2023 года

Организация по защите прав животных назвала Джеймса Ганна человеком 2023 года
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Организация PETA, защищающая права животных, назвала режиссёра Джеймса Ганна лучшим человеком 2023 года. Об этом она объявила на своём сайте.

Особенно сильно организация оценила фрагмент из «Стражей Галактики 3», в котором Ганн показал жуткие эксперименты над животными и таким образом показал проблему на большом экране.

Джеймс Ганн признан человеком года за использование впечатляющих и потрясающе хорошо обработанных CGI-животных, чтобы вдохновить десятки миллионов кинозрителей, которые пошли в кинотеатры, проявить сострадание к миллионам животных, убитых экспериментаторами в лабораториях.

По словам представителей PETA, постановщик показал, что он действительно готов защищать животных и поддерживать их во всём.

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