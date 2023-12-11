Для хитового хоррора Lethal Company вышел патч с режимом для арахнофобов

Разработчик популярнейшего кооперативного хоррора Lethal Company представил первый апдейт для игры. Главным нововведением патча стал режим для арахнофобов — в нём все паукообразные существа заменяются на большое слово «паук». При этом звуки от лап остаются, что придаёт всему происходящему максимально комичный эффект.

Видео доступно на YouTube-канале Zeekerss. Права на видео принадлежат Zeekerss.

Помимо режима для арахнофобов, апдейт также добавил в игру баллончики с краской, химические колбы, драматические маски и другие предметы «для развлечения». Вместе с патчем в проекте появилась настройка горячих клавиш, а гравитация стала ещё опаснее, чем раньше.

С полным списком изменений обновления можно ознакомиться на странице Lethal Company в Steam. Разработчик отметил, что пользователи могут откатить версию игры через свойства, чтобы играть с модами.