Онлайн кооперативного хита Lethal Company в Steam превысил 115 тыс. игроков

24 октября в раннем доступе Steam вышла Lethal Company — это кооперативный экшен до четверых человек от разработчика-одиночки под ником Zeekerss. В игре необходимо собирать металлолом и различные материалы для последующей продажи, обходя специальные системы защиты и враждебных существ.

За четыре недели после выхода проект получил более 20 тыс. отзывов в Steam, 97% из которых положительные. Онлайн хоррора тем временем стабильно растёт и на прошлых выходных добрался до отметки в 115 тыс. человек, тем самым игра вошла в десятку самых популярных игр Steam.

Фото: SteamDb

Разработчик Zeekerss уже поблагодарил игроков за поддержку и заявил, что готовится выпускать новые апдейты для проекта. На странице Lethal Company автор указал, что у игры большой потенциал, который он будет реализовывать постепенно.