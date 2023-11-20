Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Онлайн кооперативного хита Lethal Company в Steam превысил 115 тыс. игроков

Онлайн кооперативного хита Lethal Company в Steam превысил 115 тыс. игроков
Аудио-версия:
Комментарии

24 октября в раннем доступе Steam вышла Lethal Company — это кооперативный экшен до четверых человек от разработчика-одиночки под ником Zeekerss. В игре необходимо собирать металлолом и различные материалы для последующей продажи, обходя специальные системы защиты и враждебных существ.

За четыре недели после выхода проект получил более 20 тыс. отзывов в Steam, 97% из которых положительные. Онлайн хоррора тем временем стабильно растёт и на прошлых выходных добрался до отметки в 115 тыс. человек, тем самым игра вошла в десятку самых популярных игр Steam.

Фото: SteamDb

Разработчик Zeekerss уже поблагодарил игроков за поддержку и заявил, что готовится выпускать новые апдейты для проекта. На странице Lethal Company автор указал, что у игры большой потенциал, который он будет реализовывать постепенно.

Материалы по теме
Новый кооперативный хит Lethal Company массово скупают в Steam
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android