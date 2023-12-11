Valve объявила, когда пройдут распродажи Steam в 2024 году

Онлайн-магазин Steam обновил список ивентов с распродажами игр, включив в них новые события, запланированные на середину 2024 года.

Так, большая весенняя распродажа пройдёт с 14 по 21 марта, а аналогичное мероприятие летом состоится с 27 июня по 11 июля. Помимо этого, будет несколько традиционных мини-ивентов со скидками, посвящённых играм отдельных жанров.

Даты распродаж в Steam в 2024 году

с 8 по 15 января — «Фестиваль капитализма и экономики»

с 22 по 29 января — Фестиваль «Пираты против ниндзя»

с 5 по 12 февраля — Фестиваль «Играм быть» (демо и инди-игры)

с 12 по 19 февраля — Remote Play Together (игры, в которые можно играть удалённо)

с 26 февраля по 4 марта — Фестиваль «Динозавры против роботов»

с 14 по 21 марта — Большая весенняя распродажа в Steam

25 марта по 1 апреля — «Фестиваль построения колод (карточные игры)

с 15 по 22 апреля — «Фестиваль шутеров от первого лица»

с 29 апреля по 6 мая — «Фестиваль фермерства»

с 13 по 20 мая — «Фестиваль бесконечной реиграбельности» (рогалики и игры с процедурной генерацией)

с 27 мая по 3 июня — «Фестиваль выживания и крафтинга в открытом мире»

с 10 по 17 июня — Фестиваль «Играм быть» (демо и инди-игры)

с 27 июня по 11 июля — Большая летняя распродажа в Steam