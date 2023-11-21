Steam отказался от региональных цен в Турции — за день до масштабной распродажи

20 ноября Steam официально отказался от региональных валют в Турции и Аргентине. Это значит, что теперь все цены на игры и программы в этих странах указываются в долларах США, скорректированных под местные региональные особенности.
Какие-то игры уже продаются с региональными ценами, к пример Deathloop отдают за 7 долларов в Турции вместо 12 долларов в США. Тогда как другая продукция, например проекты 2K Games, идут один к одному с долларом — к примеру, Tiny Tina's Wonderlands теперь стоит 15 долларов (была в эквиваленте всего 4 доллара).
Какие издатели не ставили региональные цены:
- Electronic Arts
- Rockstar
- 2K Games
- Activision
- Sony
- WB Games
- Gearbox
- Blizzard.
Какие издатели поставили региональные цены:
- Bethesda
- Capcom
- Square Enix
- Bandai Namco
- Konami
- Valve
- Microsoft
- SEGA (незначительное снижение или его отсутствие).
Турция и Аргентина всегда были одними из самых дешёвых регионов по ценам на игры в Steam. В 2022 году для россиян они стали особенно актуальны после ухода из страны практически всех крупных западных игровых компаний — геймеры меняли регион и покупали игры в других странах с помощью конвертации валюты на различных площадках.
Теперь же игры в Турции и Аргентине приведены в долларах. Несмотря на то что цены всё ещё остаются региональными, стоимость игр в этих регионах всё же поднялась.