Steam отказался от региональных цен в Турции — за день до масштабной распродажи

20 ноября Steam официально отказался от региональных валют в Турции и Аргентине. Это значит, что теперь все цены на игры и программы в этих странах указываются в долларах США, скорректированных под местные региональные особенности.

Случилось это за сутки до осенней распродажи — она стартует уже 21 ноября в 21:00 мск.

Какие-то игры уже продаются с региональными ценами, к пример Deathloop отдают за 7 долларов в Турции вместо 12 долларов в США. Тогда как другая продукция, например проекты 2K Games, идут один к одному с долларом — к примеру, Tiny Tina's Wonderlands теперь стоит 15 долларов (была в эквиваленте всего 4 доллара).

Какие издатели не ставили региональные цены:

Electronic Arts

Rockstar

2K Games

Activision

Sony

WB Games

Gearbox

Blizzard.

Какие издатели поставили региональные цены:

Bethesda

Capcom

Square Enix

Bandai Namco

Konami

Valve

Microsoft

SEGA (незначительное снижение или его отсутствие).

Турция и Аргентина всегда были одними из самых дешёвых регионов по ценам на игры в Steam. В 2022 году для россиян они стали особенно актуальны после ухода из страны практически всех крупных западных игровых компаний — геймеры меняли регион и покупали игры в других странах с помощью конвертации валюты на различных площадках.

Теперь же игры в Турции и Аргентине приведены в долларах. Несмотря на то что цены всё ещё остаются региональными, стоимость игр в этих регионах всё же поднялась.