«Слово пацана», Genshin Impact и «Наруто» — «ВКонтакте» назвала главные темы 2023 года

Социальная сеть «ВКонтакте» совместно с Brand Analytics составила рейтинг наиболее популярных среди пользователей тем для обсуждения в 2023 году.

В разделе видеоигр лидируют Atomic Heart и Genshin Impact, а в номинации «Сленг года» победило слово «имба». В декабре самой обсуждаемой новостью стал анонс GTA 6. Полные итоги можно увидеть ниже.

Главные темы 2023 года во «ВКонтакте»: