«Слово пацана», Genshin Impact и «Наруто» — «ВКонтакте» назвала главные темы 2023 года
Социальная сеть «ВКонтакте» совместно с Brand Analytics составила рейтинг наиболее популярных среди пользователей тем для обсуждения в 2023 году.
В разделе видеоигр лидируют Atomic Heart и Genshin Impact, а в номинации «Сленг года» победило слово «имба». В декабре самой обсуждаемой новостью стал анонс GTA 6. Полные итоги можно увидеть ниже.
Главные темы 2023 года во «ВКонтакте»:
- Российские инфлюэнсеры: MACAN, Баста, SHAMAN;
- Зарубежные инфлюэнсеры: Илон Маск, Мадонна, Леди Гага;
- Российские актёры: Александр Петров, Никита Ефремов, Константин Плотников;
- Зарубежные актёры: Райан Гослинг, Джонни Депп, Киану Ривз;
- Российские актрисы: Юлия Пересильд, Кристина Асмус, Александра Бортич;
- Зарубежные актрисы: Марго Робби, Дженна Ортега, Кара Делевиль;
- Российские фильмы: «Чебурашка», «Вызов», «Кентавр»;
- Зарубежные фильмы: «Барби», «Джон Уик 4», «Стражи Галактики 3»;
- Российские сериалы: «Маша и Медведь», «Папины дочки», «Кибердеревня», «Слово пацана»;
- Зарубежные сериалы: «Одни из нас», «Мандалорец», «Ведьмак»;
- Спортсмен года: Ислам Махачев, Даниил Медведев, Александр Овечкин;
- Иностранный спортсмен года: Лионель Месси, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе;
- Игры года: Genshin Impact, Atomic Heart, Resident Evil 4, GTA 6;
- Аниме года: «Наруто», «Покемон», «Магическая битва».
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