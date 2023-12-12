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«Слово пацана», Genshin Impact и «Наруто» — «ВКонтакте» назвала главные темы 2023 года

«Слово пацана», Genshin Impact и «Наруто» — «ВКонтакте» назвала главные темы 2023 года
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Социальная сеть «ВКонтакте» совместно с Brand Analytics составила рейтинг наиболее популярных среди пользователей тем для обсуждения в 2023 году.

В разделе видеоигр лидируют Atomic Heart и Genshin Impact, а в номинации «Сленг года» победило слово «имба». В декабре самой обсуждаемой новостью стал анонс GTA 6. Полные итоги можно увидеть ниже.

Главные темы 2023 года во «ВКонтакте»:

  • Российские инфлюэнсеры: MACAN, Баста, SHAMAN;
  • Зарубежные инфлюэнсеры: Илон Маск, Мадонна, Леди Гага;
  • Российские актёры: Александр Петров, Никита Ефремов, Константин Плотников;
  • Зарубежные актёры: Райан Гослинг, Джонни Депп, Киану Ривз;
  • Российские актрисы: Юлия Пересильд, Кристина Асмус, Александра Бортич;
  • Зарубежные актрисы: Марго Робби, Дженна Ортега, Кара Делевиль;
  • Российские фильмы: «Чебурашка», «Вызов», «Кентавр»;
  • Зарубежные фильмы: «Барби», «Джон Уик 4», «Стражи Галактики 3»;
  • Российские сериалы: «Маша и Медведь», «Папины дочки», «Кибердеревня», «Слово пацана»;
  • Зарубежные сериалы: «Одни из нас», «Мандалорец», «Ведьмак»;
  • Спортсмен года: Ислам Махачев, Даниил Медведев, Александр Овечкин;
  • Иностранный спортсмен года: Лионель Месси, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе;
  • Игры года: Genshin Impact, Atomic Heart, Resident Evil 4, GTA 6;
  • Аниме года: «Наруто», «Покемон», «Магическая битва».
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