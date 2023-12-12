Расписание выхода пятого сезона сериала «Трудные подростки»
Уже 14 декабря в онлайн-кинотеатре Wink стартует пятый, финальный сезон сериала «Трудные подростки». Продолжение завершит историю бывшего футболиста Антона Ковалёва, который выходит из тюрьмы после двух лет отсидки и начинает тренировать старшеклассников в центре помощи трудным подросткам. В последнем сезоне Ковалёв уходит работать в профессиональную команду, став злейшим врагом для своих бывших подопечных.
В пятый сезон войдёт 12 эпизодов — они будут выходить каждую неделю по четвергам. Финал сериала состоится уже 29 февраля.
Расписание пятого сезона сериала «Трудные подростки»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|14 декабря
|2-я серия
|21 декабря
|3-я серия
|28 декабря
|4-я серия
|4 января
|5-я серия
|11 января
|6-я серия
|18 января
|7-я серия
|25 января
|8-я серия
|1 февраля
|9-я серия
|8 февраля
|10-я серия
|15 февраля
|11-я серия
|22 февраля
|12-я серия
|29 февраля
Материалы по теме
Комментарии