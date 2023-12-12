Расписание выхода пятого сезона сериала «Трудные подростки»

Уже 14 декабря в онлайн-кинотеатре Wink стартует пятый, финальный сезон сериала «Трудные подростки». Продолжение завершит историю бывшего футболиста Антона Ковалёва, который выходит из тюрьмы после двух лет отсидки и начинает тренировать старшеклассников в центре помощи трудным подросткам. В последнем сезоне Ковалёв уходит работать в профессиональную команду, став злейшим врагом для своих бывших подопечных.

В пятый сезон войдёт 12 эпизодов — они будут выходить каждую неделю по четвергам. Финал сериала состоится уже 29 февраля.

Расписание пятого сезона сериала «Трудные подростки»