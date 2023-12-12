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Пятый сезон сериала «Трудные подростки» (2023): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть

Расписание выхода пятого сезона сериала «Трудные подростки»
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Уже 14 декабря в онлайн-кинотеатре Wink стартует пятый, финальный сезон сериала «Трудные подростки». Продолжение завершит историю бывшего футболиста Антона Ковалёва, который выходит из тюрьмы после двух лет отсидки и начинает тренировать старшеклассников в центре помощи трудным подросткам. В последнем сезоне Ковалёв уходит работать в профессиональную команду, став злейшим врагом для своих бывших подопечных.

В пятый сезон войдёт 12 эпизодов — они будут выходить каждую неделю по четвергам. Финал сериала состоится уже 29 февраля.

Расписание пятого сезона сериала «Трудные подростки»

ЭпизодДата выхода
1-я серия14 декабря
2-я серия21 декабря
3-я серия28 декабря
4-я серия4 января
5-я серия11 января
6-я серия18 января
7-я серия25 января
8-я серия1 февраля
9-я серия8 февраля
10-я серия15 февраля
11-я серия22 февраля
12-я серия29 февраля
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