Энн Хэтэуэй заявила, что вряд ли кто-то сыграет Барби лучше Марго Робби

Недавно актриса Энн Хэтэуэй посетила подкаст Happy Sad Confused. В нём она поговорила с ведущим про фильм «Барби» и Марго Робби, которая сыграла в картине главную роль. По словам Хэтэуэй, Робби показала лучшую Барби из всех, её вряд ли кто-то переплюнет.

Энн рада тому, что версия «Барби», которую изначально хотели сделать с ней в главной роли, так и не вышла, поскольку картина 2023 года получилась отличной.

Марго просто великолепна, и точка. То, что она делает как творческая личность и продюсер, так волнующе и вдохновляюще для меня. Я очень рада за неё и за фильм.

Хэтэуэй ещё раз отметила, что у неё нет никаких обид ни на Робби, ни на Warner Bros., которая в итоге выбрала на роль Барби не её саму.