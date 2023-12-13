Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
BLAST Premier: World Final 2023. Групповой этап. День 1
Начало прямой трансляции
09:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Энн Хэтэуэй заявила, что вряд ли кто-то сыграет Барби лучше Марго Робби

Энн Хэтэуэй заявила, что вряд ли кто-то сыграет Барби лучше Марго Робби
Комментарии

Недавно актриса Энн Хэтэуэй посетила подкаст Happy Sad Confused. В нём она поговорила с ведущим про фильм «Барби» и Марго Робби, которая сыграла в картине главную роль. По словам Хэтэуэй, Робби показала лучшую Барби из всех, её вряд ли кто-то переплюнет.

Энн рада тому, что версия «Барби», которую изначально хотели сделать с ней в главной роли, так и не вышла, поскольку картина 2023 года получилась отличной.

Марго просто великолепна, и точка. То, что она делает как творческая личность и продюсер, так волнующе и вдохновляюще для меня. Я очень рада за неё и за фильм.

Хэтэуэй ещё раз отметила, что у неё нет никаких обид ни на Робби, ни на Warner Bros., которая в итоге выбрала на роль Барби не её саму.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android