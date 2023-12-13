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Героев в «Кунг-фу Панде 4» озвучат Виола Дэвис, Аквафина и Ке Хюи Куан

Героев в «Кунг-фу Панде 4» озвучат Виола Дэвис, Аквафина и Ке Хюи Куан
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Издание Collider обратило внимание на соцсети DreamWorks Animation, из которых стало известно, что к актёрскому составу «Кунг-фу Панды 4» присоединились Виола Дэвис, известная по «Отряду самоубийц», и Ке Хюи Куан, сыгравший в ленте «Всё везде и сразу».

Также сообщается, что каст пополнила певица Аквафина. Кстати, первый трейлер четвёртой части про панду По выйдет сегодня вечером, об этом стало известно из соцсетей создателей мультфильма.

Каких-либо деталей мультфильма пока нет, однако известно, что события сиквела вновь развернутся в Китае. Возможно, из вышедшего сегодня трейлера о картине и её истории станет известно чуть больше, чем сейчас.

Премьера «Кунг-фу Панды 4» запланирована на 8 марта 2024 года.

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