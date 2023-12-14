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Глава Epic Games: месячная аудитория EGS составляет 80 млн человек, скоро мы догоним Steam

Глава Epic Games: месячная аудитория EGS составляет 80 млн человек, скоро мы догоним Steam
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Глава Epic Games Тим Суини дал большое интервью изданию The Verge. В нём топ-менеджер рассказал о недавней победе компании в антимонопольном судебном разбирательстве против Google и сообщил о нарастающей популярности Epic Games Store.

Суини заявил, что ежемесячная аудитория магазина составляет 80 млн человек, а в Fortnite играют больше людей, чем во все игры вместе взятые. Кроме того, CEO пообещал, что в ближайшие годы ситуация на ПК-рынке кардинально изменится.

Мы продолжим вкладывать в наш магазин значительные средства. Epic Games Store — это неразглашаемая история успеха. С момента запуска в 2018 году у нас появилось 80 млн активных пользователей в месяц. В Steam сейчас 120 млн, поэтому мы быстро их догоняем! Сейчас у Fortnite больше одновременных пользователей, чем у всех игр Steam вместе взятых. В ближайшие годы нас всех ждут кардинальные изменения, которые принесут пользу всем разработчикам.

Интересно, что уже после интервью представитель Epic Games Натали Муньос подтвердила, что информация Тима Суини оказалась неточна. Так, пиковая аудитория Fortnite недавно составила 7,6 млн человек, тогда как в играх в Steam находилось 10,1 млн человек. При этом на большом концертном ивенте было около 11,6 млн человек, но в данном случае трудно понять, стоит ли считать их за игроков, а не за зрителей.

Кроме того, ежедневная аудитория Steam составляет от 20 млн до 30 млн, тогда как в Fortnite каждый день заходит примерно 4 млн человек.

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