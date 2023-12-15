На Netflix вышел мультфильм «Побег из курятника: Рассвет наггетсов»

15 декабря на Netflix состоялась премьера «Побега из курятника: Рассвет наггетсов» — продолжение знаменитого мультфильма, вышедшего в 2000 году. Картина доступна для просмотра в том числе с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сиквел «Побега из курятника» расскажет историю курицы Джинджер и петуха Рокки, которые сталкиваются с новой угрозой и вынуждены отстаивать свою свободу на новом месте. Продолжение сохранит уникальный визуальный ряд оригинального произведения и некоторых актёров, включая Линн Фергюсон, Закари Ливая, Тэндиве Ньютон, Беллу Рамзи и Дэвида Брэдли.

Критики оценили продолжение несколько ниже оригинала — на Rotten Tomatoes мультфильм рекомендуют 77% журналистов.