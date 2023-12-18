Трейлер GTA 6 побил рекорд по числу лайков на YouTube

Трейлер GTA 6 установил очередной рекорд. Спустя 13 дней после премьеры анонсирующий ролик собрал более 10,868 млн лайков на YouTube и получил больше всего отметок «Нравится» в истории платформы, если не учитывать музыкальный раздел. Видео обогнало трейлер индийской драмы «Бедное сердце» с её 10,862 млн лайков.

Фото: X/Videotechuk_

Таким образом, новый проект Rockstar Games в очередной раз доказал силу бренда GTA. Стоит отметить, что хоть ролик и побил рекорд развлекательных видео, популярные музыкальные клипы собирают в разы больше лайков. Например, песню Эда Ширана Shape of You оценили более 32 млн человек.

Релиз GTA 6 состоится в 2025 году на PS5 и Xbox Series. Позже игра доберётся и до ПК. В экшене ожидаются субтитры на русском языке.