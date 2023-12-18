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Турецкий сериал «Зимородок» официально продлён на третий сезон

Турецкий сериал «Зимородок» официально продлён на третий сезон
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Создатели сериала «Зимородок» из продюсерской компании OGM Pictures объявили, что выпустят третий сезон популярного турецкого проекта.

Слухи о продолжении появились ещё в августе на фоне подготовки к релизу второго сезона, но теперь это подтверждено официально.

Фанаты связывают решение продюсеров с возвращением к проекту сценариста Мехмета Барыша Гюнгера, которого очень полюбили зрители. По слухам, маэстро уже вносит правки в грядущие серии второго сезона и параллельно продолжает работу над сериалом «Одинокая комната».

Подробностей о дате выхода и количестве серий пока нет. Вероятно, третий сезон стартует в сентябре 2023 года, поскольку первые два продолжались с сентября по июнь следующего года.

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