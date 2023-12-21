В Steam стартовала новогодняя распродажа со скидками на тысячи игр
21 декабря в Steam началась масштабная новогодняя распродажа. На протяжении ближайших двух недель игроки смогут приобрести множество самых разных проектов со скидками. Покупать игры можно и в России — мы собрали самые примечательные варианты.
Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.
Интересные предложения на новогодней распродаже в Steam
- Baldur's Gate 3 — 1799 рублей (- 10%)
- The Talos Principle 2 — 880 рублей (- 20%)
- Ghostrunner 2 — 1721 рубль (- 40%)
- Sifu — 599 рублей (- 50%)
- Lies of P — 3199 рублей (- 20%)
- Elden Ring — 2399 рублей (- 40%)
- Remnant 2 — 1720 рублей (- 40%)
- Age of Wonders 4 — 1120 рублей (- 30%)
- Victoria 3 — 1249 рублей (- 50%)
- A Plague Tale: Requiem — 1259 рублей (- 55%)
- The Walking Dead: The Telltale Definitive Series — 724 рубля (- 75%)
- Death Stranding: Director's Cut — 1649 рублей (- 50%)
- Cult of the Lamb — 419 рублей (- 40%)
- The Outlast Trials — 825 рублей (- 25%)
- Aliens: Dark Descent — 1363 рубля (- 38%)
- The Forest — 100 рублей (- 77%)
- Sons Of The Forest — 880 рублей (- 20%)
- Don't Starve Together — 118 рублей (- 66%).
Новогодняя распродажа в Steam продлится до 4 января 21:00 мск. На протяжении двух недель размер скидок будет неизменным.
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