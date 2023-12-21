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В Steam стартовала новогодняя распродажа со скидками на тысячи игр

В Steam стартовала новогодняя распродажа со скидками на тысячи игр
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21 декабря в Steam началась масштабная новогодняя распродажа. На протяжении ближайших двух недель игроки смогут приобрести множество самых разных проектов со скидками. Покупать игры можно и в России — мы собрали самые примечательные варианты.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Интересные предложения на новогодней распродаже в Steam

  • Baldur's Gate 3 — 1799 рублей (- 10%)
  • The Talos Principle 2 — 880 рублей (- 20%)
  • Ghostrunner 2 — 1721 рубль (- 40%)
  • Sifu — 599 рублей (- 50%)
  • Lies of P — 3199 рублей (- 20%)
  • Elden Ring — 2399 рублей (- 40%)
  • Remnant 2 — 1720 рублей (- 40%)
  • Age of Wonders 4 — 1120 рублей (- 30%)
  • Victoria 3 — 1249 рублей (- 50%)
  • A Plague Tale: Requiem — 1259 рублей (- 55%)
  • The Walking Dead: The Telltale Definitive Series — 724 рубля (- 75%)
  • Death Stranding: Director's Cut — 1649 рублей (- 50%)
  • Cult of the Lamb — 419 рублей (- 40%)
  • The Outlast Trials — 825 рублей (- 25%)
  • Aliens: Dark Descent — 1363 рубля (- 38%)
  • The Forest — 100 рублей (- 77%)
  • Sons Of The Forest — 880 рублей (- 20%)
  • Don't Starve Together — 118 рублей (- 66%).

Новогодняя распродажа в Steam продлится до 4 января 21:00 мск. На протяжении двух недель размер скидок будет неизменным.

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