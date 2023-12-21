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В Steam стартовала новогодняя распродажа со скидками на тысячи игр

21 декабря в Steam началась масштабная новогодняя распродажа. На протяжении ближайших двух недель игроки смогут приобрести множество самых разных проектов со скидками. Покупать игры можно и в России — мы собрали самые примечательные варианты.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Интересные предложения на новогодней распродаже в Steam

Baldur's Gate 3 — 1799 рублей (- 10%)

— 1799 рублей (- 10%) The Talos Principle 2 — 880 рублей (- 20%)

— 880 рублей (- 20%) Ghostrunner 2 — 1721 рубль (- 40%)

— 1721 рубль (- 40%) Sifu — 599 рублей (- 50%)

— 599 рублей (- 50%) Lies of P — 3199 рублей (- 20%)

— 3199 рублей (- 20%) Elden Ring — 2399 рублей (- 40%)

— 2399 рублей (- 40%) Remnant 2 — 1720 рублей (- 40%)

— 1720 рублей (- 40%) Age of Wonders 4 — 1120 рублей (- 30%)

— 1120 рублей (- 30%) Victoria 3 — 1249 рублей (- 50%)

— 1249 рублей (- 50%) A Plague Tale: Requiem — 1259 рублей (- 55%)

— 1259 рублей (- 55%) The Walking Dead: The Telltale Definitive Series — 724 рубля (- 75%)

— 724 рубля (- 75%) Death Stranding: Director's Cut — 1649 рублей (- 50%)

— 1649 рублей (- 50%) Cult of the Lamb — 419 рублей (- 40%)

— 419 рублей (- 40%) The Outlast Trials — 825 рублей (- 25%)

— 825 рублей (- 25%) Aliens: Dark Descent — 1363 рубля (- 38%)

— 1363 рубля (- 38%) The Forest — 100 рублей (- 77%)

— 100 рублей (- 77%) Sons Of The Forest — 880 рублей (- 20%)

— 880 рублей (- 20%) Don't Starve Together — 118 рублей (- 66%).

Новогодняя распродажа в Steam продлится до 4 января 21:00 мск. На протяжении двух недель размер скидок будет неизменным.