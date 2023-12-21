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Певица Тейлор Свифт сыграет в «Дэдпуле 3» роль Леди Дэдпул — инсайдер

Певица Тейлор Свифт сыграет в «Дэдпуле 3» роль Леди Дэдпул — инсайдер
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В начале осени появился слух, что одна из самых популярных певиц Тейлор Свифт сыграет в «Дэдпуле 3». Правда, роль звезды в будущей ленте не раскрывалась.

По словам инсайдера Дэниеля Рихтмана, артистка исполнит в картине роль Леди Дэдпул, которая известна под именем Ванда Уилсон. Героиня представляет собой женский аналог болтливого наёмника из альтернативной вселенной.

Фото: Соцсети Тейлор Свифт

Подтверждением этому служит фотография Свифт с хэллоуинской вечеринки в 2022 году. На мероприятии певица появилась в костюме Дэдпула, который ей предоставил актёр Райан Рейнольдс.

Премьера «Дэдпула 3» состоится 26 июля 2024 года. К роли Дэдпула вернётся Райан Рейнольдс. Роль Росомахи исполнит Хью Джекман, который не играл героя со времён выхода фильма «Логан».

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