Певица Тейлор Свифт сыграет в «Дэдпуле 3» роль Леди Дэдпул — инсайдер

В начале осени появился слух, что одна из самых популярных певиц Тейлор Свифт сыграет в «Дэдпуле 3». Правда, роль звезды в будущей ленте не раскрывалась.

По словам инсайдера Дэниеля Рихтмана, артистка исполнит в картине роль Леди Дэдпул, которая известна под именем Ванда Уилсон. Героиня представляет собой женский аналог болтливого наёмника из альтернативной вселенной.

Фото: Соцсети Тейлор Свифт

Подтверждением этому служит фотография Свифт с хэллоуинской вечеринки в 2022 году. На мероприятии певица появилась в костюме Дэдпула, который ей предоставил актёр Райан Рейнольдс.

Премьера «Дэдпула 3» состоится 26 июля 2024 года. К роли Дэдпула вернётся Райан Рейнольдс. Роль Росомахи исполнит Хью Джекман, который не играл героя со времён выхода фильма «Логан».