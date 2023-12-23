Honor анонсировала планшет Pad 9 с экраном 120 Гц и объёмным звуком

Honor анонсировала планшет Pad 9 с необычным дизайном задней камеры. Производитель оценил устройство в $ 210 (~ 19,3 тыс. рублей).

Фото: Honor

Гаджет имеет 12,1-дюймовый экран с разрешением 2560 × 1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью в 550 нит. Девайс работает на процессоре Snapdragon 6 Gen 1. Также планшет оснащён аккумулятором на 8300 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 35 Вт.

Ко всему прочему, Honor Pad 9 снабжён стереосистемой из восьми динамиков, которые в совокупности обеспечивают качественное объёмное звучание. Базовая версия планшета получит 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Honor Pad 9 будет доступен для покупки в трёх расцветках: зелёной, белой и серой. Продажи устройства в Китае стартуют 29 декабря, а позднее планшет доберётся и до российского рынка.