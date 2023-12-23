Завершились съёмки второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

20 декабря стало известно о завершении съёмок второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Подробности сюжета продолжения пока не раскрываются.

Желаем актёрам и съёмочной группе во Франции всего наилучшего в завершении этой монументальной работы после нескольких тяжёлых месяцев!

Ожидается, что на этот раз компанию Дэрилу составит героиня Кэрол — ранее актрису Мелиссу Макбрайд заметили на съёмочной площадке.

Сериал продолжает историю Дэрила Диксона после событий оригинальных «Ходячих мертвецов», а местом действия выступает Франция. В целом проект получил тёплые оценки критиков и аудитории. В первый сезон шоу вошло всего шесть эпизодов. Финальный вышел 15 октября.

Премьера второго сезона «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» ожидается в 2024 году. Точная дата выхода ещё неизвестна.