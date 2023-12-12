Авторы настольной игры «Русы против ящеров» показали новые карты — набор выйдет в феврале

Создатели ККИ «Берсерк» сообщили об открытии предзаказов новой настольной игры «Русы против ящеров» по мотивам известного мема. Набор обойдётся в 990 рублей и станет доступен с конца февраля 2024 года.

Игрокам предстоит выбрать одну из сторон конфликта и выявить сильнейшего в легендарном противостоянии:

Сыграй за легендарных Дрочеслава сына Сергея, Всеслава Чародея и других богатырей ВО СЛАВУ ПРЕДКОВ либо выбери сторону хитрых Ящеров и используй яды, уловки и МАТЕМАТИКУ, чтобы установить в Гиперборее новый порядок!

В набор войдут по 30 карт русов и ящеров, 12 карт «Война стихий», жетоны эффектов, правила с таблицами ударов и памятки. Пока игры ещё нет в наличии, но авторы уже показали несколько карт и внешний вид комплекта.

Фото: Берсерк

Фото: Бесерк