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World of Warcraft могут вернуть в Китай — СМИ

World of Warcraft могут вернуть в Китай — СМИ
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Ещё в ноябре 2022 года стало известно, что Blizzard и китайская компания NetEase не смогли договориться о продлении сотрудничества, поэтому с января 2023 года оно приостановилось. С того момента в стране стали недоступны почти все игры Blizzard.

По информации китайских СМИ, NetEase и Blizzard якобы достигли соглашения и в скором времени объявят об этом публично. Первая игра, о возвращении которой шли переговоры — World of Warcraft.

Геймеры обратили внимание ещё на одну деталь — с игровых форумов китайской компании NetEase пропало упоминание о прекращении сотрудничества компаний — теперь там начали появляться новости по World of Warcraft. Игроки увидели в этом знак на возобновлении сотрудничества.

Blizzard и NetEase пока не комментировали ситуацию.

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