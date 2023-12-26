Доходы пиратских онлайн-сервисов выросли почти в два раза после ухода Голливуда и Netflix

Рынок нелегальных аудио-, видео- и книжных сервисов в России за последние два года вырос на 71,4% — с 7 млрд рублей в 2021 году до 12 млрд рублей в 2023-м. Об этом сообщает издание РБК, которое ознакомилось с отчётом агентства InterMedia «Экономика культуры России».

Так, ещё до 2021 года доходы пиратского онлайн-рынка были заметно ниже, чем сейчас. Например, выручка в 2020-м составила 6 млрд рублей, а в 2019-м — 5,4 млрд рублей. Как отмечают в InterMedia, резкий рост пиратских сервисов произошёл во многом из-за отсутствия востребованного контента на платных ресурсах и желание пользователей иметь доступ к мировым новинкам.

На фоне роста нелегальных сервисов официальные стриминги России находятся в стагнации. Так, оборот онлайн-кинотеатров, которые в прошлом прирастали на треть год к году, в 2022 году упал сразу на 13%: с 99,6 млрд рублей до 86,6 млрд рублей. В 2023 году динамика составила всего лишь около 3% (до 89,7 млрд рублей). Эксперты связывают небольшой рост с появлением большего количества оригинального контента на сервисах, пытающихся перестроиться после ухода Голливуда.