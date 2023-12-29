Фильм «Годзилла и Конг: Новая империя» будет длиться 1 час и 55 минут — инсайдер

По информации инсайдера под ником Cryptic4KQual, хронометраж ленты «Годзилла и Конг: Новая империя» составит 1 час и 55 минут. Фильм будет идти на две минуты больше, чем «Годзилла против Конга».

События «Новой империи» развернутся после финала ленты «Годзилла против Конга», вышедшей в 2021 году. Двум самым мощным созданиям на Земле придётся столкнуться с новым врагом. Победить они смогут лишь после того, как объединят силы.

Главные роли в ленте исполнили Ребекка Холл, Дэн Стивенс и Рэйчел Хаус. Ранее по вселенной «Годзиллы» стартовал сериал от Apple, а в кинотеатрах вышел японский фильм «Годзилла: Минус один». Создатели франшизы активно развивают её.

Warner Bros. и Legendary Pictures выпустят ленту 10 апреля 2024 года.