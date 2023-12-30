В СS 2 появился чит-бот на основе нейросетей, которого не отличить от реального игрока

Датамайнер под ником Thour обратил внимание на то, что в Counter-Strike 2 стал появляться новый вид читов — аимбот для более точной и быстрой стрельбы.

Он создан с помощью нейросетей и не меняет файлы игры, поэтому его очень трудно отследить. К тому же такой бот действует так же, как реальный человек — понять, что вместо игрока стреляет ИИ, практически невозможно.

Видео доступно на YouTube-канале Aleksey Mumrikov. Права на видео принадлежат Thour.

Thour рассказал, что бот работает путём обнаружения объектов в реальном времени. С помощью нейросетей система умеет быстро распознавать движения человека и реагировать на них.

По мнению эксперта, создатели CS 2 в будущем смогут выявлять такие читы, но сделать это будет не так просто:

Я уверен, что с учётом объёма данных, которым располагает Valve, разработчики смогут забанить пользователей этого бота, однако это будет тяжёлая битва.

Ранее Valve проиграла суд геймеру, который потратил $ 14 тыс. на кейсы в Counter-Strike и хотел вернуть деньги.