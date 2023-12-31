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Гэри Олдман мог сыграть злодея в трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене

Британский актёр Гэри Олдман посетил новый выпуск шоу Happy Sad Confused. В ходе разговора обладатель премии «Оскар» рассказал, как получил роль комиссара Гордона в трилогии «Тёмный рыцарь» Кристофера Нолана.

Олдман заявил, что сперва ему предложили сыграть роль Пугала, однако британец устал играть злодеев. В ситуацию вмешался его менеджер, предложив Кристоферу Нолану рассмотреть актёра на роль комиссара полиции Джима Гордона.

Насколько я помню, сперва мне предложили роль Пугала. Это было примерно в то время, когда я подумал, что с меня хватит злодеев. Даг, мой менеджер, сказал Крису: «А как насчёт Джима Гордона?» Надо отдать ему должное, Крис ответил: «Хм, это интересно». Мы встретились, и вот так всё и произошло.

Как признался Олдман, впоследствии режиссёр лишь дважды вносил правки в его актёрскую игру. В остальном Нолан давал ему свободу интерпретации своего персонажа.