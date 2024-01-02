Вышел финальный трейлер боевика «Подъём» с Кевином Хартом

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Netflix опубликовала финальный трейлер боевика «Подъём» (Lift) с Кевином Хартом в главной роли. В ролике показали завязку сюжета, центральных персонажей и несколько динамичных сцен.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Картина расскажет про группу воров под руководством Сайруса Уитакера. Грабители пытаются украсть $ 500 млн золотом из самолёта, летящего на высоте 12 километров.

Также в актёрский состав фильма вошли Гугу Мбата-Роу, Винсент Д’Онофрио, Урсула Корберо, Билли Магнуссен, Джейкоб Баталон, Жан Рено, Сэм Уортингтон, Берн Горман, Ким Юн-джи и другие. Режиссёром ленты выступил Феликс Гэри Грей («Законопослушный гражданин», «Люди в чёрном: Интернэшнл», «Форсаж 8»).

Премьера «Подъёма» в стриминговом сервисе Netflix состоится 12 января.