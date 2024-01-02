Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел финальный трейлер боевика «Подъём» с Кевином Хартом

Вышел финальный трейлер боевика «Подъём» с Кевином Хартом
Аудио-версия:
Комментарии

Netflix опубликовала финальный трейлер боевика «Подъём» (Lift) с Кевином Хартом в главной роли. В ролике показали завязку сюжета, центральных персонажей и несколько динамичных сцен.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Картина расскажет про группу воров под руководством Сайруса Уитакера. Грабители пытаются украсть $ 500 млн золотом из самолёта, летящего на высоте 12 километров.

Также в актёрский состав фильма вошли Гугу Мбата-Роу, Винсент Д’Онофрио, Урсула Корберо, Билли Магнуссен, Джейкоб Баталон, Жан Рено, Сэм Уортингтон, Берн Горман, Ким Юн-джи и другие. Режиссёром ленты выступил Феликс Гэри Грей («Законопослушный гражданин», «Люди в чёрном: Интернэшнл», «Форсаж 8»).

Премьера «Подъёма» в стриминговом сервисе Netflix состоится 12 января.

Материалы по теме
Главные фильмы 2023 года, которые нужно смотреть. Голосуйте за лучшее кино!
Главные фильмы 2023 года, которые нужно смотреть. Голосуйте за лучшее кино!
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android