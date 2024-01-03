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Сборы комедии «Холоп 2» превысили 1 млрд рублей

Сборы комедии «Холоп 2» превысили 1 млрд рублей
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3 января стало известно, что сборы комедийного фильма «Холоп 2» превысили 1 млрд рублей. Для достижения такого результата ленте понадобилось три дня. Об этом стало известно благодаря данным «Фонда Кино».

Стоит отметить, что картина Клима Шипенко стала первым российским проектом в 2024 году, который смог заработать данную сумму.

Фото: «Фонд Кино»

Новая часть «Холопа» повествует о том, как после событий оригинала бывший мажор Гриша изменился и начал творить добро. В определённый момент он встречает избалованную Катю, которая внезапно обнаруживает себя в другом времени и социальном статусе.

Режиссёром ленты выступил Клип Шипенко — он снял первую часть «Холопа» и недавний «Вызов». Из актёрского состава в продолжение вернулись все основные актёры, кроме Александры Бортич.

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