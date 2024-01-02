Фильм «Холоп 2» обошёл «Чебурашку» по сборам в первый день премьеры

1 января в России состоялся выход комедии «Холоп 2» с Милошем Биковичем. Согласно данным «Фонда Кино», за первый день картина заработала 302 млн рублей. Для сравнения, самая кассовая российская лента «Чебурашка» собрала в день премьеры только 231 млн рублей.

Фото: «Фонд Кино»

Если «Холоп 2» и дальше будет показывать такие результаты, то у него есть небольшой шанс вовсе обойти «Чебурашку» по общим сборам. На данный момент «Холоп 2» заработал всего 640 млн рублей.

Сиквел «Холопа» рассказывает, как бывший мажор Гриша изменился и начал творить добро. В какой-то момент он встречает избалованную Катю, которая внезапно обнаруживает себя в другом времени и социальном статусе.

В режиссёрское кресло продолжения вернулся Клип Шипенко, снявший первую часть «Холопа» и недавний «Вызов».