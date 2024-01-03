Фильм «Вонка» с Тимоти Шаламе заработал в мировом прокате $ 400 млн

3 января сборы фильма «Вонка» с Тимоти Шаламе в мировом прокате превысили $ 400 млн. Для достижения такого результата картине понадобилось чуть больше двух недель.

Лента уже полостью окупилась — для этого ей нужно было собрать около $ 250 млн. Бюджет «Вонки» составил приблизительно $ 125 млн. Режиссёром фильма выступил Пол Кинг («Приключения Паддингтона», «Кролик и бык»).

«Вонка» представляет собой приквел романа «Чарли и шоколадная фабрика», получившего две экранизации (в 1971 году от Мэла Стюарта и в 2006-м от Тима Бёртона). Сама лента расскажет о судьбе юного Вилли Вонки до того, как он открыл свою фабрику.

В кинотеатрах мира премьера «Вонки» состоялась 15 декабря. До российского проката лента добралась спустя чуть больше недели — 23 декабря.