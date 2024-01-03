«Мальчик и птица» Миядзаки собрал более 300 млн рублей — это рекорд для аниме в России

Общие сборы полнометражного мультфильма «Мальчик и птица» от легендарного Хаяо Миядзаки и его Studio Ghibli в российских кинотеатрах превысили 300 млн рублей.

В России лента представлена в двух вариациях с разными озвучками. По состоянию на 3 января «классическая» версия от CPI Films смогла заработать более 172 млн рублей, а «современная» адаптация от «Студийной банды» — 135 млн рублей.

Сравнение двух трейлеров Мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» выйдет в России с двумя версиями дубляжа

Таким образом, работа Миядзаки поставила рекорд для японской анимации в отечественном прокате. «Мальчик и птица» более чем в два раза обогнал «Истребителя демонов: Поезд „Бесконечный“», который собрал в РФ немногим более 132 млн рублей.

Всего на новое аниме в кинотеатры успели сходить более 800 тысяч зрителей. В новогодние праздники «Мальчик и птица» уверенно держится в топе, опережая такие фильмы, как «Ёлки 10» и «Тёща».