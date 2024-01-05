Улучшение физики гранат и изменение карт — Counter-Strike 2 получила новый апдейт

5 января разработчики соревновательного шутера Counter-Strike 2 из Valve выпустили для игры свежее обновление — оно стало первым в 2024 году. Апдейт исправил ряд багов, улучшил физику гранат и внёс изменения в дизайн некоторых карт.

Подробности нового патча

Главные изменения Исправлен баг, из-за которого возникала большая задержка при загрузке изображений карты в меню «Играть» Исправлен баг, когда предметы, которые нельзя экипировать, были видны в меню снаряжения Исправлен ​​баг, из-за которого нельзя было снять предметы снаряжения Исправлена ​​баг, из-за которого изменения снаряжения не сохранялись, если игра закрывалась вскоре после внесения изменений Исправлен баг, из-за которого происходила задержка ​​после изменения снаряжения в главном меню Исправлены визуальные ошибки при воспроизведении демо-записей Исправлена ​​ошибка, из-за которой анимации в трансляции CSTV воспроизводились неправильно Скорректированы значения износа некоторых стикеров сообщества, чтобы они больше соответствовали CS:GO Изменена физика столкновения гранат с угловыми поверхностями и центральной колонной на пленте B карты Ancient Скорректирован вид ступенек на пленте A карты Anubis.

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