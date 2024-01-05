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Опубликован отрывок из боевика «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом

Опубликован отрывок из боевика «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом
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Издание IGN опубликовало короткий отрывок из боевика «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом. В нём показана динамичная сцена драки главного героя с толпой неприятелей.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат MGM.

Напомним, протагонистом картины выступит одержимый местью одиночка и бывший оперативник из влиятельной и засекреченной организации под кодовым названием «Пчеловоды». Другие подробности сюжета пока не раскрываются.

Ко всему прочему, в фильме снялись Джереми Айронс, Джош Хатчерсон, Эмми Рэвер-Лэмпман и Бобби Надери. Режиссёром боевика выступил Дэвид Эйер («Отряд самоубийц», «Ярость» и «Форсаж»).

Мировая премьера «Пчеловода» состоится 12 января. Дата выхода ленты в кинотеатрах России неизвестна.

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