Суровый Джейсон Стэйтем — на новых кадрах боевика «Пчеловод»
Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer показала новые кадры боевика «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом («Неудержимые», «Перевозчик») в главной роли. На них можно увидеть как главного героя ленты, так и второстепенных персонажей.
Протагонистом картины выступит одержимый местью одиночка и бывший оперативник из влиятельной и засекреченной организации под кодовым названием «Пчеловоды». Другие подробности сюжета пока не раскрываются.
Также в актёрский состав вошли Джереми Айронс, Джош Хатчерсон, Эмми Рэвер-Лэмпман и Бобби Надери. Режиссёром ленты выступил Дэвид Эйер («Отряд самоубийц», «Ярость», «Форсаж»).
Мировая премьера «Пчеловода» состоится 12 января 2024 года. Дата выхода фильма в российском прокате неизвестна.
Новые кадры
Фото: MGM
Фото: MGM
Фото: MGM
Фото: MGM
Материалы по теме
Комментарии