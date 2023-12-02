Суровый Джейсон Стэйтем — на новых кадрах боевика «Пчеловод»

Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer показала новые кадры боевика «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом («Неудержимые», «Перевозчик») в главной роли. На них можно увидеть как главного героя ленты, так и второстепенных персонажей.

Протагонистом картины выступит одержимый местью одиночка и бывший оперативник из влиятельной и засекреченной организации под кодовым названием «Пчеловоды». Другие подробности сюжета пока не раскрываются.

Также в актёрский состав вошли Джереми Айронс, Джош Хатчерсон, Эмми Рэвер-Лэмпман и Бобби Надери. Режиссёром ленты выступил Дэвид Эйер («Отряд самоубийц», «Ярость», «Форсаж»).

Мировая премьера «Пчеловода» состоится 12 января 2024 года. Дата выхода фильма в российском прокате неизвестна.

Новые кадры

Фото: MGM

Фото: MGM

Фото: MGM

Фото: MGM