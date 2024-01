Педро Паскаль попытался разыграть Мэтта Деймона, но случайно поговорил с автоответчиком

Издание Variety опубликовало большой материал с закулисными моментами из недавней церемонии вручения награды «Золотой глобус — 2024». Как оказалось, одна из самых смешных ситуаций произошла со звездой The Last of Us Педро Паскалем, который пытался разыграть своего коллегу Мэтта Деймона.

Во время рекламной паузы актёр решил набрать номер Деймона и подшутить над ним: он дозвонился и уже начал реализовывать свой коварный план. Лишь спустя несколько минут Педро осознал, что всё это время разговаривал с автоответчиком, после чего «засмеялся во весь голос» и бросил трубку.

Интересно, что сам Паскаль пришёл на «Золотой глобус — 2024» со сломанной рукой — актёр недавно упал с лестницы у себя дома. До конца месяца ему сделают операцию, а в середине февраля артист приступит к съёмкам второго сезона The Last of Us.