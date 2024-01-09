Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Настоящий детектив»
Уже 14 января стартует четвёртый сезон «Настоящего детектива» — продолжение знаменитого сериала от HBO. В этот раз авторы расскажут о бесследной пропаже сразу восьмерых работников арктической исследовательской станции Цалал на Аляске. Раскрывать дело возьмутся детективы Лиз Дэнверс (Джоди Фостер) и Эванджелин Наварро (Кали Рейс), которым «придётся столкнуться со своей тёмной стороной и докопаться до зловещих истин, погребённых под вечным льдом».
В четвёртый сезон войдёт шесть эпизодов — они будут выходить по воскресеньям. Финал состоится уже 18 февраля.
Расписание четвёртого сезона сериала «Настоящий детектив»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|14 января
|2-я серия
|21 января
|3-я серия
|28 января
|4-я серия
|4 февраля
|5-я серия
|11 февраля
|6-я серия
|18 февраля
Журналисты хвалят продолжение:
Комментарии