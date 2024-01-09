Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Настоящий детектив»

Уже 14 января стартует четвёртый сезон «Настоящего детектива» — продолжение знаменитого сериала от HBO. В этот раз авторы расскажут о бесследной пропаже сразу восьмерых работников арктической исследовательской станции Цалал на Аляске. Раскрывать дело возьмутся детективы Лиз Дэнверс (Джоди Фостер) и Эванджелин Наварро (Кали Рейс), которым «придётся столкнуться со своей тёмной стороной и докопаться до зловещих истин, погребённых под вечным льдом».

В четвёртый сезон войдёт шесть эпизодов — они будут выходить по воскресеньям. Финал состоится уже 18 февраля.

Расписание четвёртого сезона сериала «Настоящий детектив»