«На уровне первого сезона»: критики хвалят четвёртый сезон «Настоящего детектива»

В середине января состоится премьера четвёртого сезона сериала «Настоящий детектив» с подзаголовком «Ночная страна». Продолжение расскажет о бесследной пропаже сразу восьмерых работников арктической исследовательской станции Цалал на Аляске. Раскрывать дело возьмутся детективы Лиз Дэнверс (Джоди Фостер) и Эванджелин Наварро (Кали Рейс), которым «придётся столкнуться со своей тёмной стороной и докопаться до зловещих истин, погребённых под вечным льдом».

Критики уже посмотрели все шесть эпизодов и опубликовали обзоры сериала. В целом журналисты сходятся во мнении, что у шоураннера Иссы Лопес получился образцовый детектив с элементами хоррора и зловещей тайны в духе первого сезона. На агрегаторе Rotten Tomatoes все 13 критиков рекомендуют шоу к просмотру, на Metacritic у четвёртого сезона 88 баллов из 100.

Фото: Rotten Tomatoes

Фото: Metacritic

Некоторые отрывки из отзывов критиков

«Настоящий детектив: Ночная страна» возвращается на уровень качества первого сезона, но при этом двигает сериал в совершенно другом направлении.

Это превосходное телевидение, которое создаёт атмосферу толще, чем полярная ледяная шапка, и мрачнее, чем полярная ночь. Только не забудьте укутаться потеплее во время просмотра.

Самый захватывающий и бодрящий сезон сериала с момента выхода первого сезона.

«Настоящий детектив: Ночная страна» — еще одно потрясающее шоу HBO и возвращение к форме «Настоящего детектива».

Четвёртый сезон «Настоящего детектива» стартует 14 января в онлайн-кинотеатре Max.