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Фильм «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи с Генри Кавиллом выйдет 19 апреля

Фильм «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи с Генри Кавиллом выйдет 19 апреля
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Кинокомпания Lionsgate назвала дату выхода своего следующего блокбастера — Министерство неджентльменских дел». Шпионский фильм Гая Ричи («Джентльмены») выйдет в кинотеатрах по всему миру 19 апреля. До России лента также доберётся официально: прокатчиком выступит «Вольга», дата релиза станет известна чуть позже.

Действие фильма развернётся в 1939 году, когда Германия начала уничтожать британские войска в Европе. Тогда Уинстон Черчилль решает нанести ответный удар и создаёт отряд спецагентов, способных нанести удар в тылу врага. Им разрешено использовать любые подходящие для этого методы, в том числе самые «неджентльменские» приёмы.

Главные роли в фильме исполнили Генри Кавилл («Ведьмак»), Алан Ричсон («Ричер»), Эйса Гонсалес («Малыш на драйве») и Тиль Швайгер («Достучаться до небес»). Съёмки ленты проходили весной 2023 года в Турции.

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