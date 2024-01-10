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«Союзмультфильм» обратился в СК России из-за прав на «Чебурашку» в США

«Союзмультфильм» обратился в СК России из-за прав на «Чебурашку» в США
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По информации РБК, «Союзмультфильм» обратился в Следственный комитет России из-за прав на «Чебурашку» в США. Компания попросила орган проверить контракты с американской компанией La Roubine, касающиеся международных прав на бренд «Чебурашка».

Из СК поступил ответ — там сказали, что указанная проверка проводится. В органе отметили, что это не первое на российском рынке разбирательство с участием данной американской компании. В «Союзмультфильме» напомнили, что ранее La Roubine пыталась доказать факты владения правами на персонажей анимационных фильмов студии «Экран» — Кота Леопольда и Крошку Енота.

«Союзмультфильм» также высказался по поводу договора, заключённого в 2005 году между японскими компаниями. Так, финансовые условия договора с японской компанией по международным правам на Чебурашку не соответствуют ни национальной, ни международной практике лицензирования.

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