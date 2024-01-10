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Появились свежие фотографии со съёмок пятого сезона «Очень странных дел»

Появились свежие фотографии со съёмок пятого сезона «Очень странных дел»
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На днях стартовали съёмки пятого сезона «Очень странных дел», а чуть позже в Сети появилось несколько фотографий со съёмок шоу. На них можно увидеть некоторые локации, исполнителей главных ролей и создателей проекта, братьев Даффер.

Фотографиями поделились братья Даффер в своих социальных сетях.

Фото: Соцсети братьев Даффер

Фото: Соцсети братьев Даффер

Фото: Соцсети братьев Даффер

Фото: Соцсети братьев Даффер

Фото: Соцсети братьев Даффер

Производство пятого сезона «Очень странных дел» должно было начаться летом 2023 года, однако в дело сперва вмешалась забастовка сценаристов, а затем и забастовка актёров. В результате авторы смогли продолжить работу спустя полгода после начала протестов.

По словам братьев Даффер, финал будет очень эмоциональным и логическим — все сюжетные ветки завершатся.

Когда именно ждать пятый сезон «Очень странных дел», не сообщается.

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