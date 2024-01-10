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Том Круз заключил многолетний контракт с Warner Bros. на съёмки новых фильмов студии

Том Круз заключил многолетний контракт с Warner Bros. на съёмки новых фильмов студии
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Американский актёр Том Круз, звезда серии «Миссия невыполнима», фильма «Топ Ган: Мэверик» и множества других боевиков, заключил стратегическое соглашение с Warner Bros. Согласно нему, артист будет работать над оригинальными фильмами и лентами по уже существующим франшизам, в которых он же исполнит главную роль.

Интересно, что сделка не будет эксклюзивной — Круз также продолжит сниматься у Paramount Pictures («Миссия невыполнима») и Universal Pictures (безымянный блокбастер, который планируют снять в космосе). Судя по всему, в студии Warner Bros. хотели отдельно подчеркнуть, что 61-летняя звезда Голливуда будет сотрудничать в том числе и с ней.

Ранее Том Круз уже снимался под крылом компании в фильмах «Грань будущего», «Последний самурай», «С широко закрытыми глазами» и других лентах. В Warner Bros. отдельно отметили, что очень рады вновь поработать с актёром, сборы картин с которым превышают $ 13 млрд.

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