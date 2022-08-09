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Будущее Тома Круза: фильм в космосе, новая экшен-франшиза, мюзикл и «Грань будущего 2»

Будущее Тома Круза: фильм в космосе, новая экшен-франшиза, мюзикл и «Грань будущего 2»
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По данным Deadline, Том Круз и постановщик последних частей «Миссия невыполнима» Кристофер Маккуорри начали строить совместные планы по будущим картинам. Судя по всему, 60-летний актёр пока не планирует покидать киноиндустрию. Источники Deadline отмечают, что фильмы пока полноценно не утвердили студии, однако после успеха «Топ Гана: Мэверик» это лишь вопрос времени.

Будущее Тома Круза

  • Новая экшен-франшиза в духе «Миссия невыполнима».
  • Фильм, некоторые эпизоды которого снимут прямо в космосе.
  • Мюзикл с оригинальными песнями и танцами с актёром.
  • Возвращение Леса Гроссмана — продюсера, которого Круз сыграл в «Солдатах неудачи». Пока неясно, будет ли это отдельный фильм или камео в какой-нибудь ленте.
  • «Грань будущего 2» — сиквел высоко оценённого боевика про вторжение инопланетян и временную петлю.

Вероятно, и этот список далеко не полный — после невероятного успеха «Топ Гана 2» продюсеры из многих киностудий будут согласны на любую идею именитого актёра.

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