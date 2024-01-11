На роль Супергёрл в фильмах DC рассматриваются Милли Олкок, Эмилия Джонс и Мэг Доннелли

Издание Deadline сообщило, что на роль Супергёрл в одноимённом фильме для перезапущенной киновселенной DC рассматриваются сразу три актрисы. Вероятнее всего, одна из них станет исполнительницей роли героини.

На роль Супергёрл рассматриваются Милли Олкок, известная по «Дому дракона», Эмилия Джонс, сыгравшая в шоу «Лок и ключ» и Мэг Доннелли, сыгравшая в сериале «Винчестеры».

Пробы на роль, по информации источников Deadline, начнутся уже в феврале. После этого боссы DC Studios выберут актрису, которая покажется им наиболее подходящей для роли Супергёрл.

Режиссёра для ленты ещё не нашли, но Джеймс Ганн с коллегами находятся в поисках лучшего кандидата. Ожидается, что впервые Супергёрл появится не в своём фильме, а в «Супермене: Наследие» в качестве камео.