«Эхо» — очередной провал Marvel: с Сорвиголовой наврали, а в остальном здесь ничего нет

Поначалу от сериала про глухую девушку Эхо, которая уже появлялась в «Соколином глазе», ничего не ждали. Но со временем Marvel начала удивлять: пообещала нормальное возвращение Сорвиголовы, выдала взрослый возрастной рейтинг, показала трейлеры с крутыми драками, снятыми одним кадром — этого хватило, чтобы поверить в «Эхо».

Но каким получилось шоу? К сожалению, паршивым.

«Эхо»: где смотреть

Сериал официально не выходит в России, а среди онлайн-кинотеатров он доступен в Disney+ и Hulu.

Хороший сериал — это обман

У сериала потрясающее начало, которое воскрешает веру в Marvel. Помните лучшие драки из «Сорвиголовы», где герои убедительно разбивали друг другу лица и удивляли хореографией, а оператор снимал одним кадром? Всё это показывают во вступлении «Эхо».

Глухая девица вламывается к врагам Кингпина и эффектно раздаёт тумаки, а съёмочная группа делает всё, чтобы обойтись без монтажных склеек или хотя бы замаскировать их. Затем на огонёк заглядывают Сорвиголова и Уилсон Фиск — причём делают это с присущим сериалам Netflix драйвом. После настолько мощной завязки хочется звонить друзьям и нахваливать новинку.

Стартовая драка с Сорвиголовой Фото: Disney

Проблема в том, что вступление оказывается обманом. Знаете, сколько снятых одним кадром драк будет дальше? Ноль. А сколько ещё раз вы увидите Сорвиголову? Тоже ноль: короткая стычка из первого эпизода оказывается единственной.

Чем же тогда занимается Эхо? Уезжает в родные края, общается с друзьями детства, мечтает о криминальном влиянии и, главное, раскрывает сверхсилу индейцев. Если мечтали, что Disney вернёт зрителя в Адскую Кухню и погрузит в безбашенные разборки, охладите пыл. Перед нами камерная история, где сценаристы копаются в прошлом глухой героини, выдают ей фантастические способности и вообще не двигают КВМ вперёд.

Зачастую следить за героиней скучно Фото: Disney

С персонажами тоже всё плохо. Вы познакомитесь с сестрой Эхо, бабушкой и прочей роднёй, но все эти ребята кажутся статистами. Вычеркните их из сюжета, и никто не расстроится.

Единственный, кто выдаёт эмоцию и прилично развлекает, — Уилсон Фиск в исполнении блистательного Винсента Д’Онофрио. В угоду сценарию его герой творит много глупостей и не завораживает, как раньше, но всё равно остаётся главной звездой шоу.

Экшен-героиню оставили без экшена

Чем зрителю запомнилась героиня Эхо? В основном драками. В «Соколином глазе» она здорово лупила всех металлической ногой и достойно смотрелась даже в противостоянии с Клинтом Бартоном, легендарным Мстителем.

Казалось бы, авторы сольного сериала обязаны сделать ставку на боевые навыки героини. Вот только на деле в «Эхо» катастрофически мало драк — ещё и не все хорошие. Однозначно удачной получилась только первая потасовка с Сорвиголовой, плюс не стыдно смотреть драку в третьем эпизоде. Другие редкие стычки максимально шаблонные.

К слову, возрастной рейтинг 18+ толком не используют. Кровь пару раз хлещет во все стороны, но в остальном перед нами типичный проект Disney для домашнего просмотра. Не ждите от сериала жести, отборной ругани или эротики.

У Фиска не самая значимая роль Фото: Disney

«Эхо»: стоит ли смотреть?

Сериал «Эхо» не оправдал ожиданий. Возвращение Сорвиголовы снова оказалось поддельным, вразумительного экшена почти нет, история и персонажи скучные, а суперсила индейцев вызывает испанский стыд. Так зачем тратить на новинку время?

Оценка «Эхо» — 6 из 10

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Вступительная драка с Сорвиголовой

Крутой Уилсон Фиск.

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