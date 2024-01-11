Иван Pure Москаленко перешёл в Tundra — в BetBoom Team его заменит Миеро
Российская команда BetBoom Team по Dota 2 объявила о переходе оффлейнера Ивана Pure Москаленко в европейский клуб Tundra Esports на правах аренды.
Срок соглашения не называется. Ранее Пьюр начал выступать за Tundra Esports на квалификации к DreamLeague S22. Чемпионы The International 2021 перед новым сезоном собрали полностью новый ростер с Топсоном.
Состав Tundra Esports по Dota 2:
- Иван Pure Москаленко
- Топиас Topson Таавитсайнен
- Иван MinD_ContRoL Иванов
- Эдгар 9Class Налтакян
- Мэтью Whitemon Филимон.
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В свою очередь, место Пьюра в BetBoom Team на ближайших турнирах займёт Матвей MieRo Васюнин, ранее представлявший 9Pandas.
Состав BetBoom Team по Dota 2:
- Егор Nightfall Григоренко
- Данил gpk Скутин
- Матвей MieRo Васюнин
- Виталий Save- Мельник
- Александр TORONTOTOKYO Хертек.
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