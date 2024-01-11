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Иван Pure Москаленко перешёл в Tundra — в BetBoom Team его заменит Миеро

Иван Pure Москаленко перешёл в Tundra — в BetBoom Team его заменит Миеро
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Российская команда BetBoom Team по Dota 2 объявила о переходе оффлейнера Ивана Pure Москаленко в европейский клуб Tundra Esports на правах аренды.

Срок соглашения не называется. Ранее Пьюр начал выступать за Tundra Esports на квалификации к DreamLeague S22. Чемпионы The International 2021 перед новым сезоном собрали полностью новый ростер с Топсоном.

Состав Tundra Esports по Dota 2:

  • Иван Pure Москаленко
  • Топиас Topson Таавитсайнен
  • Иван MinD_ContRoL Иванов
  • Эдгар 9Class Налтакян
  • Мэтью Whitemon Филимон.
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В свою очередь, место Пьюра в BetBoom Team на ближайших турнирах займёт Матвей MieRo Васюнин, ранее представлявший 9Pandas.

Состав BetBoom Team по Dota 2:

  • Егор Nightfall Григоренко
  • Данил gpk Скутин
  • Матвей MieRo Васюнин
  • Виталий Save- Мельник
  • Александр TORONTOTOKYO Хертек.
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