Звезда «Оставленных» Доминик Сесса назвал четыре своих любимых фильма
Американский актёр Доминик Сесса, звезда недавнего рождественского фильма Александра Пэйна «Оставленные», рассказал о своих самых любимых фильмах. В интервью киносайту Letterboxd артист назвал четыре картины, оказавшие на него наибольшее впечатление.
В его топ вошли сразу два мюзикла — «Звезда родилась» и «Ла-Ла Ленд». Артист также очень любит фильм с Бредли Купером «Снайпер» и мелодраму «Выскочка» Александра Пэйна.
Любимые фильмы Доминика Сессы
- «Звезда родилась» (2018) — мюзикл с Бредли Купером и Леди Гагой в главных ролях.
- «Ла-Ла Ленд» (2016) — знаменитый мюзикл с Райаном Гослингом и Эммой Стоун.
- «Снайпер» (2014) — суровый боевик Клинта Иствуда, рассказывающий о снайпере Крисе Кайле.
- «Выскочка» (1999) — мелодрама с Риз Уизерспун от Александра Пэйна, с которым актёру довелось поработать.
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