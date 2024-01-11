Звезда «Оставленных» Доминик Сесса назвал четыре своих любимых фильма

Американский актёр Доминик Сесса, звезда недавнего рождественского фильма Александра Пэйна «Оставленные», рассказал о своих самых любимых фильмах. В интервью киносайту Letterboxd артист назвал четыре картины, оказавшие на него наибольшее впечатление.

В его топ вошли сразу два мюзикла — «Звезда родилась» и «Ла-Ла Ленд». Артист также очень любит фильм с Бредли Купером «Снайпер» и мелодраму «Выскочка» Александра Пэйна.

Любимые фильмы Доминика Сессы

«Звезда родилась» (2018) — мюзикл с Бредли Купером и Леди Гагой в главных ролях.

«Ла-Ла Ленд» (2016) — знаменитый мюзикл с Райаном Гослингом и Эммой Стоун.

«Снайпер» (2014) — суровый боевик Клинта Иствуда, рассказывающий о снайпере Крисе Кайле.

«Выскочка» (1999) — мелодрама с Риз Уизерспун от Александра Пэйна, с которым актёру довелось поработать.