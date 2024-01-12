Фильм «Вонка» обогнал «Человека-муравья 3» по сборам в мировом прокате

Фильм «Вонка» с Тимоти Шаламе продолжает доминировать в кинотеатрах по всему миру. По итогам четырёх недель проката лента собрала более $ 476,1 млн, тем самым обойдя фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Картина вошла в десятку самых кассовых фильмов 2023 года.

Для Marvel показатели супергеройского блокбастера оказались провальными — триквел собрал в полтора раза меньше второй части и получил неоднозначные отзывы от зрителей. «Вонка» же окупил свой бюджет в $ 125 млн и уже приносит студии Warner Bros. прибыль, получая в основном восторженные отзывы от публики.

«Вонка» — это приквел романа «Чарли и шоколадная фабрика», получившего две экранизации (в 1971 году от Мэла Стюарта и в 2006-м от Тима Бёртона). Сама лента расскажет о судьбе юного Вилли Вонки до того, как он открыл свою фабрику. Режиссёром фильма выступил Пол Кинг («Приключения Паддингтона»).