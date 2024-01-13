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На этой неделе компания Lenovo раскрыла характеристики геймерского ноутбука Legion Y7000P. Самая дорогая версия устройства будет оснащена 20-ядерным процессором Core i7-14700HX и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4070.

Фото: Lenovo

Более бюджетные модели Lenovo Legion Y7000P получат NVIDIA GeForce RTX 4060 или GeForce RTX 4050. Ко всему прочему, ноутбук предложит 165-Гц дисплей с разрешением 2,5K (2560 x 1600 пикселей), временем отклика в 3 мс и максимальной яркостью в 350 нит.

Также новинка получит усовершенствованную систему охлаждения, которая будет отводить на 30 Вт больше мощности. Ещё ноутбук обзаведётся портом HDMI, двумя USB-C, тремя USB-A, разъёмом 3,5 мм для проводных наушников и сетевым RJ45.

Полноценная презентация линейки Lenovo Legion Y7000P состоится 17 января. Стоимость устройства пока не раскрывается.