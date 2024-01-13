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Инсайдер назвал сроки выхода новых частей Assassin's Creed

Инсайдер назвал сроки выхода новых частей Assassin's Creed
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Инсайдер JorRaptor опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) новый пост. В нём информатор назвал сроки новых частей Assassin's Creed. Согласно его данным, Codename Red про Японию стоит ждать уже в этом году, а Codename Hexe в сеттинге мрачной средневековой Европы — только в 2026-м.

В прошлом инсайдер раскрыл ряд деталей Assassin’s Creed Origins до её выхода. Также ранее JorRaptor делился сюжетными и другими подробностями Assassin's Creed Codename Red.

Напомним, Codename Red и Codename Hexe будут частью платформы Assassin’s Creed Infinity. Анонс обеих игр состоялся в сентябре 2022 года, однако с тех пор Ubisoft крайне не охотно делилась свежей информацией.

До этого журналист Том Хендерсон сообщал, что полноценная презентация Codename Red состоится в начале этого года.

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